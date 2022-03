Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Promessa do Governo. Reembolso do IRS chega em 12 dias"

- "Óscares à estalada. Will Smith perde a cabeça com piada sobre a mulher"

- "Fábio Guerra. 'Parecia que estavam a pontapear saco de boxe', testemunhas contam como morreu agente da PSP e pedem proteção"

- "Abramovich envenenado"

- "Invasão já pesa 524 milhões no défice"

- "Falta de professores. Turmas vão ter mais alunos"

- "Ronaldo. 'Quem manda sou eu'"

- "Seleção decide hoje apuramento para o Mundial do Qatar"

- "Odivelas. Grupo de seis espanca jovem à porta de bar"

- "Felgueiras. Casal idoso e filha roubados em casa"

- "Caso Carlos Alexandre. MP desmonta 'ficção' de José Sócrates"

Público:

- "Portugal recebeu 65 menores não-acompanhados da Ucrânia"

- "Governo: Costa mantém duas secretarias de Estado no interior"

- "Finanças Públicas: Dívida a 100% só com quatro anos a cumprir as regras"

- "Gala da Academia: O 'KO' da Apple à Netflix no ringue dos Óscares"

- "Mundial 2022: Portugal tem de vencer quem bateu o campeão da Europa"

Jornal de Notícias:

- "Estado demorou mais de três anos a contratar psicólogos e nutricionistas"

- "Seleção: Portugal chega ao duelo com a Macedónia 100% vitorioso em 'play-offs'"

- "Bofetada no humor: Antes dos aplausos pelo Óscar de Melhor Ator, Will Smith agrediu Chris Rock por não gostar de uma piada sobre a mulher"

- "Guerra: Negociações avançam sem esperança"

- "Conflito: Partilhados vídeos de soldados russos mortos e torturados"

- "Combustíveis: Espanhóis aplicam redução de 20 cêntimos por litro"

- "Juristas conservam domínio nas bancadas do parlamento"

- "Finanças: Leão triplicou poupanças com cortes na despesa"

- "Porto: Avança plano para retirar carros do Centro Histórico"

- "Braga: Tribunal devolve aos donos terrenos cedidos a clube e bombeiros"

- "Marquês: MP quer livrar Carlos Alexandre de julgamento"

Diário de Notícias:

- "Orçamento: 45% do custo da guerra e energia pode ser pago com 'gorduras' do Estado"

- "Ucrânia: Autarca de Mariupol quer evacuação total. Mortes estarão em 10 mil"

- "XV Legislatura: Um novo parlamento quase irreconhecível retoma hoje funções"

- "Governo: Catarina Sarmento e Castro. De juíza chumbada para o TC a ministra"

- "José Lima Santos: 'Vida na Terra sempre se refez. O problema é mais para nós, humanos, e para o futuro da nossa espécie e da nossa civilização'"

- "Campeonato do Mundo de Futebol: O último de Ronaldo? Ele decide, 'ponto final'"

- "Óscares: Will Smith e os limites do humor"

Inevitável:

- "Águas de março tiram Portugal da seca extrema"

- "Crédito à habitação: Subida de juros aliada ao aumento da inflação poderá ser 'dramática'"

- "Ministra da defesa quer quebrar tabus"

- "Ucrânia reconquista cidades numa guerra cada vez mais negra e nublosa"

- "Médicos e enfermeiros refugiados podem ser integrados no SNS"

- "PE: Governo prevê que PIB suba 5% este ano, uma revisão em baixa"

- "Covid-19 continua a subir nos idosos. Testes vão manter comparticipação"

- "Óscares: A celebração da diversidade eclipsada por uma chapada"

- "50 anos de Rui Costa: O 'príncipe da suavidade' na opinião de Afonso de Melo"

Negócios:

- "Medina agarrado a poupança de 237 milhões de euros"

- "CMVM fica sem líder por questões de saúde"

- "Guerra já está a ter impacto no défice"

- "Paulo Ramos: CEO e sócio de CR7 na Insparya: 'Vamos investir 40 milhões na Europa e no Dubai'"

- "Legislatura: Parlamento vai ter 80 caras novas e menos mulheres"

- "Energia: Empresas pouparam até 30 mil euros com renováveis"

- "Segurança Social: Novo apoio de 60 euros pode excluir famílias necessitadas"

Record:

- "50 X Maestro. Rui Costa cumpre meio século de vida e fala a Record"

- "Portugal-Macedónia do Norte: Até que a voz nos doa"

- "Benfica. Roger Schmidt em cima da mesa"

- "Sporting. Bragança no papel principal"

- "FC Porto. Conceição para a história. Procura vários recordes no caminho para o título"

A Bola:

- 'Espero que a seleção me dê uma prenda', Rui Costa faz 50 anos e quer a qualificação para o Mundial"

- "Portugal-Macedónia do Norte. 'Precisamos de entrega, sacrifício, intensidade e criatividade', Fernando Santos"

- "FC Porto. Taremi dispensado da seleção"

- "Sporting. Sete Sub-23 valorizam Euro135M"

O Jogo:

- "Portugal -- Macedónia do Norte: Ataque ao pleno"

- "Taremi: 12 mil quilómetros por uma dispensa"

- "Sporting: Porro acelera para a reentrada"

- "Benfica: Taarabt marca terreno"

- "Braga: Zé Carlos vai voltar"

- "V. Guimarães: Projeto sub-23 descontinuado"

- "Gil Vicente: Vítor Carvalho em entrevista: 'Divertimo-nos em campo'"