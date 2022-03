Emigrante madeirense agradeceu à equipa de Unidade dos Cuidados Intensivos de Jersey

O emigrante madeirense, Manuel de Sousa, foi ao Hospital de Jersey agradecer a toda a equipa médica e de enfermagem e funcionários por lhe terem salvo a vida.

Manuel de Sousa, natural da freguesia do Faial, foi infectado com covid-19 e passou três semanas na Unidade de Cuidados Intensivos (UTI) do Hospital desde o início deste ano. Agora regressou à Unidade para agradecer à equipa por terem cuidado tão bem dele.

Manuel de Sousa queria expressar a sua gratidão à equipa e pela experiência que teve na UTI.

O emigrante presenteou a equipa da UTI com um prato comemorativo de prata e bolos para lhes mostrar a sua gratidão.

Manuel de Costa está reformado mas trabalhou em jardinagem naquela ilha do Canal.

No prato que ofereceu diz “Obrigado por salvar a minha vida. Seremos eternamente gratos pelo seu cuidado, gentileza e compaixão. Que Deus abençoe a todos. ”