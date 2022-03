XII Assembleia do Renovamento Carismático Católico decorre no Centro de Congressos

Decorre, este domingo, no Centro de Congressos da Madeira, a XII Assembleia do Renovamento Carismático Católico (RCC) - Diocese do Funchal.

“Era algo que já queríamos ter feito em 2020, mas devido às situações pandémicas e estes constrangimentos todos das salas de espetáculos terem fechados, não foi possível realizá-lo no dia 22 de Março de 2020. E, finalmente, é uma enorme graça esta possibilidade de hoje estarmos aqui para finalmente termos a comunidade toda de diversos cantos da Ilha” Maria da Paz – coordenadora do Renovamento Carismático Católico da Diocese do Funchal

O Renovamento Carismático Católico é um movimento da Igreja Católica que tem como fundador o Espírito Santo: “esta é a corrente de graça que nos faz mover e é por ele que nós existimos e nos movemos”, disse Maria da Paz.

O tema desta iniciativa ‘Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra’ (Lucas 1,38) manteve-se desde 2020, o ano em que era suposto reunirem-se: “O tema é todo orientado em 2020. É tudo dentro da temática ‘Mariana’ que serão os ensinamentos. A cada um [dos oradores] foi dado um tema específico”, informou a coordenadora.

Este evento reúne 19 grupos espalhados por toda a Região, mas também todas as pessoas que quiseram “experimentar esta fé que é transmitida pelo renovamento”, acrescentou a coordenadora do RCC.

Com todos os crachás vendidos (700) é esperada sala cheia durante todo o dia para ouvir os 4 oradores: Padre José Alberto Gomes Vicente, Padre Paulo Sérgio Cunha Silva, Cónego Manuel Gonçalves Ramos e Padre Marcos Paulo de Abreu Pinto.

Além dos ensinamentos que vão decorrer ao longo do dia existem diversas zonas para a compra de livros: “Temos a parte do secretariado para as pessoas que sentem necessidade de comprar livros sobre o renovamento ou de alguns sacerdotes que deixaram os seus livros de outros eventos. Temos a presença das ‘Paulinas' e temos o coro para animar”, informou a responsável.

Para encerrar esta iniciativa, o D. Nuno Brás, vai presidir à celebração Eucarística, pelas 17 horas.

Além desta iniciativa anual, o RCC reúne-se, todas as quartas-feiras, na Igreja do Colégio.