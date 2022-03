ONU saúda paridade de género no governo moçambicano

O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique e a coordenadora residente no país saudaram hoje, em comunicado, o facto de o governo ter alcançado pela primeira vez a paridade de género no Conselho de Ministros.

O número de homens e mulheres atingiu o equilíbrio depois da remodelação realizada em março pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

Entre os 22 ministros membros do Governo - incluindo o primeiro-ministro -, há 11 homens e 11 mulheres.

"Alcançar a paridade de género no Conselho de Ministros é um marco histórico", referiram os dirigentes da ONU, dizendo ser "reflexo do trabalho mais amplo para promover a igualdade" e a emancipação das mulheres.

Globalmente, apenas um quinto dos cargos ministeriais são ocupados por mulheres, sublinham Mirko Manzoni, representante pessoal de António Guterres, e Myrta Kaulard, coordenadora residente.

Moçambique junta-se "a um grupo de apenas 14 países que alcançaram a paridade de género a este nível e é o terceiro país em África a ter 50% ou mais de mulheres em cargos ministeriais".

Os dois dirigentes recordam ainda que a paridade tinha sido uma promessa feita por Nyusi em 2021, no Dia da Mulher Moçambicana, feriado que se celebra em 07 de abril.

As estatísticas oficiais e de organizações internacionais colocam Moçambique perante vários desafios: uma em cada quatro mulheres moçambicanas é vítima de violência baseada no género durante a sua vida e cerca de metade das raparigas moçambicanas são casadas ou estão numa união antes dos 18 anos.