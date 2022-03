Mísseis russos atingem fábrica perto do aeroporto de Lviv

As autoridades ucranianas disseram hoje que as forças russas atingiram com mísseis uma fábrica perto do aeroporto de Lviv, no oeste do país, parte da rota mais usada pelos refugiados que fogem para a Polónia.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, disse na plataforma Telegram que vários mísseis atingiram uma fábrica usada na manutenção de aeronaves militares e danificaram uma instalação de reparação de autocarros.

A fábrica tinha suspendido operações antes do ataque e não foi registado qualquer ferido ou vítima mortal, avançou.

O comando ocidental da Força Aérea ucraniana disse na rede social Facebook que as forças russas lançaram seis mísseis, com destino a Lviv, a partir do mar Negro, mas que dois dos mísseis foram abatidos.

Cerca de 200 mil pessoas refugiaram-se em Lviv, situada a 50 quilómetros da fronteira com a Polónia, mas a cidade tem sido alvo de ataques russos, o pior dos quais matou quase 30 pessoas, num centro de formação nos arredores, no fim de semana.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,1 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.