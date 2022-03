Ataque russo a base militar em Lviv, perto da fronteira com a Polónia

As forças russas bombardearam hoje uma base militar na região ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, disseram as autoridades locais.

"Os ocupantes realizaram um ataque aéreo ao Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança. De acordo com informações preliminares, dispararam oito mísseis. Estão a ser recolhidas informações sobre as [potenciais] vítimas", disse a administração regional de Lviv em comunicado.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.