Pelo menos 21 mortos em ataque russo perto de Kharkiv

O fogo de artilharia russo matou pelo menos 21 pessoas e feriu 25 durante a madrugada na localidade de Merefa, perto da cidade sitiada de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciou hoje o gabinete da procuradoria regional.

"Os soldados russos dispararam artilharia na cidade de Merefa, região de Kharkiv, por volta das 03:30 de quinta-feira [01:30 em Lisboa]. Uma escola e um centro cultural foram destruídos. 21 pessoas morreram e 25 estão feridas, 10 das quais em estado grave", publicou a procuradoria de Kharkiv na rede social Facebook.

A localidade de Merefa situa-se a cerca de 30 quilómetros a sudeste de Kharkiv.

"A limpeza dos escombros está em curso", disse o Ministério Público, que anexou duas fotografias de edifícios 'rasgados' pelas explosões.

Na quarta-feira, as tropas russas bombardearam um teatro de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, que servia de abrigo a centenas de civis residentes na cidade cercada.

Diversos sobreviventes começaram hoje a emergir da cave do teatro, segundo as informações atribuídas a responsáveis locais após uma operação de limpeza e de socorro.

Os ataques ocorridos na noite de quarta-feira danificaram uma importante secção do edifício teatral de três andares situado no centro de Mariupol, que ficou em ruínas, segundo fotos cedidas pelo conselho municipal.

No interior, centenas de homens, mulheres e crianças - cerca de 1.000 segundo números oficiais citados pela agência noticiosa Associated Press (AP) - encontravam-se refugiados na cave, procurando escapar ao cerco de três semanas do exército russo a esta estratégica cidade portuária, situada na região do Donbass (leste).

O Ministério da Defesa russo negou na quarta-feira o bombardeamento do teatro ou de outros alvos civis em Mariupol.

No norte da Ucrânia, o governador da cidade de Chernihiv, Viacheslav Chaus, indicou hoje à televisão ucraniana que pelo menos 53 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas durante ataques aéreos, de artilharia e disparos.

Ainda hoje, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, implorou ao Ocidente para ajudar a "parar esta guerra", após três semanas de uma ofensiva de Moscovo que não mostra sinais de abrandamento, apesar das negociações em curso.

"Um povo está a ser destruído na Europa, Ajudem-nos a parar esta guerra" e a destruir o novo "muro" que Moscovo quer impor, afirmou Zelensky ao Bundestag (Parlamento alemão) por videoconferência a partir de Kiev, a capital do país bombardeada.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 726 mortos e mais de 1.170 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.