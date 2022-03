Eduardo Jesus salienta importância de fazer chegar a investigação à população

Eduardo Jesus ressalvou, hoje, a importância de colocar junto da população em geral o produto da investigação científica. “A investigação é o primeiro passo, é fundamental e sem ela não se produz o conhecimento”, frisou o governante, acrescentando que esta muitas vezes fica fechada ao acesso da população.

O secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente esta tarde, em representação do Presidente do Governo Regional, no lançamento do livro ‘Calçada Madeirense: Bordados a Preto e Branco’, que decorreu na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A obra é da autoria de João Baptista Pereira Silva, José Luís de Gouveia Freitas e Celso de Sousa Figueiredo Gomes.

O governante fez questão de salientar o papel do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira na dinamização de uma série de iniciativas de cariz cultural na ALRAM, como exposições.

Eduardo Jesus teceu elogios a João Baptista, através de quem quis felicitar os restantes autores pelo trabalho desenvolvido.

O secretário considera que este trabalho é, no fundo, um serviço prestado à população, pois coloca a investigação ao seu alcance. “A arqueologia esteve também ao serviço deste trabalho, para nos dar a certeza absoluta de que aquilo que nos transmitem estes três autores corresponde exactamente à verdade”, frisou.

Eduardo Jesus salientou a multidisciplinariedade do que está representado no livre, nomeadamente através da Matemática.

O facto de se afirmar uma identidade através desta obra é, para o secretário, o ponto mais importante da mesma. “Esta é uma representação de pedra de toda esta nossa identidade. Uma representação que não se gasta e que se for bem cuidada perdurará por muitos e muitos séculos”, salientou.

Eduardo Jesus salientou que 64% das pessoas vindas de Inglaterra por um dos operadores presentes na BTL, escolheu a Madeira pelo aspecto cultural. "Uma vez mais, o facto de estar obra ser publicada em língua portuguesa e inglesa deixa-nos bastante espaço de progressão", disse.