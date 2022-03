Conceição lamenta ausência de Pepe na selecção mas salienta qualidade do grupo

Sérgio Conceição considerou hoje que Pepe é uma baixa importante na defesa de Portugal para o jogo de quinta-feira contra a Turquia, mas que a seleção tem qualidade para impor-se no 'play-off' de apuramento para o Mundial2022 de futebol.

A equipa das 'quinas' inicia com a equipa turca o 'play-off' de acesso ao Mundial do Qatar e Sérgio Conceição espera que o jogo "corra da melhor forma possível" para que Portugal fique "mais perto da qualificação".

"Infelizmente, há uma ou outra baixa, mas temos jogadores com capacidade e um selecionador [Fernando Santos] experiente e com qualidade para poder montar da melhor forma a estratégia para ganhar o jogo", disse Sérgio Conceição, em Leiria, à margem do Fórum 2022 da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

O técnico dos 'dragões' salientou que Pepe, infetado com o coronavírus, é "sempre importante, seja no FC Porto ou na seleção nacional, por tudo aquilo que representa como jogador e como homem, muito experiente e com uma capacidade muito grande de motivar os outros".

Por outro lado, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a convocatória do médio Vítor Ferreira, chamado à última da hora para colmatar a ausência de Rúben Neves, por lesão, considerando que é o "percurso natural de um jogador que tem evoluído de forma fantástica".

O 'timoneiro' dos 'azuis brancos', que hoje foi orador numa palestra sobre "Treino em diferentes contextos competitivos", no Fórum da ANTF, espera que Vítor Ferreira, conhecido como Vitinha, consiga "ajudar a seleção nacional como tem ajudado o FC Porto".

Portugal defronta a Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença este embate, a equipa das 'quinas' vai disputar a final do caminho C do 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 -- a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.

Sérgio Conceição considerou ainda que a pausa da próxima semana no campeonato da I Liga é benéfica, embora "não seja para todos os jogadores", já que muitos atletas do FC Porto vão efetuar viagens e jogos importantes ao serviço das suas seleções.

"Muito sinceramente, não sei o que será melhor, mas ter algum tempo para respirar depois deste ciclo incrível de jogos é sempre bom e positivo", salientou.