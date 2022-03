Ronaldo pede apoio aos adeptos para Portugal chegar ao Qatar

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, pediu hoje o apoio dos adeptos no duelo de quinta-feira com a Turquia, do 'play-off' de acesso ao Mundial2022 de futebol, e prometeu fazer tudo para alcançar os objetivos.

"Não é segredo para ninguém: representar o meu país é sempre um momento muito especial para mim. Elevar bem alto o nome de Portugal, levar alegria e orgulho a todos os portugueses, mostrar aos nossos jovens que não há impossíveis. Acreditem em nós, acreditem na nossa seleção. Tudo faremos para corresponder ao vosso apoio", escreveu o futebolista madeirense na sua página oficial da rede social Instagram.

Há dois dias, na mesma rede social, o avançado de 37 anos admitiu que o caminho para Portugal chegar ao próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em Novembro e Dezembro no Qatar, "não será fácil", mas garantiu que vai "lutar" para colocar a equipa das 'quinas' no seu "devido lugar".

"Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar", disse o jogador do Manchester United.

Portugal e Turquia jogam na quinta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro das meias-finais do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso à fase final do Mundial2022, que será dirigido pelo alemão Daniel Siebert.

Quem vencer este duelo recebe, na terça-feira (29 de Março), o vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte, que também se defrontam na quinta-feira, em Palermo. Se Portugal passar, volta a ser anfitrião no Dragão.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os turcos tentam apenas a terceira, após 1954 e 2002.