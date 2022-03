Investigação empatada

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 14 de Março, revela a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos não tem verbas para elaborar relatório de auditoria, pedido pelo Ministério Público, sobre os eventuais ilícitos criminais em torno do dinheiro depositado, pelo principal financiador do Chega, nas contas de seis dirigentes do CDS da Madeira.

Plantel 'esticado' não dá para mais

Marítimo perde com o Vitória de Guimarães (0-1) e está mais longe dos lugares 'europeus'.

Destaque também para D. José Ornelas que leva o "espírito madeirense" para Leiria - Fátima.

Nesta edição fique também a saber quer Sérgio Gonçalves aponta à Quinta Vigia e promete ferry

“O crime anda sempre à frente das respostas à ameaça”

Em entrevista ao DIÁRIO, Andreia Collard, directora regional de Informática, explica as dimensões dos ciberataques e o investimento de 2 milhões em tecnologias.

Na edição de hoje encontra também o suplemento 'Lar Doce Lar' com dicas para a sua casa.

