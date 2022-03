Espectáculo 'Insónia' com Fernando Mendes já está esgotado no Funchal

O apresentador do programa 'Preço Certo' e actor Fernando Mendes visitou esta sexta-feira, 11 de Março, a Associação de Paralisia da Madeira, no âmbito da vinda à Madeira do seu espectáculo 'Insónia'.

"Tem me acontecido ao longo da vida com os meus espectáculos ajudar muita gente e chegou a hora de vir à Madeira", disse o apresentador e actor.

As receitas da peça, no Funchal, vão reverter na totalidade para a Associação de Paralisia da Madeira.

O espectáculo, que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, já se encontra esgotado, disse Pedro Calado.

As sessões

A 13 de Março (domingo), a peça sobe ao palco no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A 20 de Março, o espectáculo segue para São Vicente, na Escola Agrícola da Madeira.

Já a 26 de Março segue rumo ao Porto Santo.