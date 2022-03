8% da população activa está de baixa. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Em Fevereiro, 10.611 beneficiários da Segurança Social receberam subsídio de doença, num aumento de 147% face ao período homólogo. Trata-se de um novo máximo atingido na Região.

Outras notícias em destaque nesta edição:

Região conta com 58 águas balneares este ano. O concelho do Funchal lidera com 12 praias. Lido Poente e Almirante Reis regressam à listagem.

Governos de Lisboa ‘esquecem’ madeirenses. Em 48 anos de democracia apenas três políticos oriundos da Região integraram executivos nacionais.

Iniciativa para fomentar comércio movimenta 1,4 milhões. Mais de 200 lojas já aderiram ao projecto '+ Comércio Local', promovido pela Câmara do Funchal.

Cadeia para três traficantes de droga. Agente da PSP absolvido em julgamento de alegada rede que gerou 12 arguidos.