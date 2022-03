Problema burocrático impede Zainadine de representar a selecção de Moçambique

Zainadine ficou retido, esta noite, no Aeroporto da capital da Mauritânia por questões burocráticas, uma vez que as autoridades locais entenderam que os documentos para entrar no país não estavam conforme. No entanto, sabe o DIÁRIO, junto de fonte do Marítimo, que o jogador tem todos os documentos e vistos em dia, mesmo que próximo da caducidade.

O clube madeirense ficou surpreendido com a notícia, falando, desde logo, com o jogador e o seu empresário, tentando que o jogador volte o mais rapidamente possível a Portugal, o que deve acontecer esta quarta-feira.

Zainadine encontra-se ao serviço da sua selecção para disputar dois jogos particulares com o Níger, esta quarta-feira,, e com a Mauritânia, dia 26, num torneio triangular para assinalar a inauguração de um novo estádio na Mauritânia.

O outro jogador verde-rubro, também convocado para a seleção de Moçambique, Clésio Baúque, não teve qualquer problema.

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, diz que se não for encontrada a solução pretendida, o clube irá intervir junto das Embaixadas locais.