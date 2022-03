Regar com gasolina

Não é líquido que os preços da gasolina e dos gasóleos que dispararam esta semana, desçam já na próxima segunda-feira, como garantiu o secretário da Economia. Vá lá que houve alguém no Governo Regional com a lucidez suficiente para explicar que com o petróleo a rondar os 120 dólares, “infelizmente, não podemos esperar grandes descidas de combustíveis já na próxima semana”, referiu hoje o secretário das Finanças.

Mais do que ensaiar candidaturas ao prémio Nobel, importa falar claro, sem demagogias. E a esse nível, vale-nos de muito pouco que Rui Barreto e companhia apregoem que “os combustíveis na Madeira são sempre mais baixos do que no continente”, mesmo que estejam fartos de saber que o efeito da orografia insular também tem o seu peso na factura do combustível.

Os cêntimos que se poupam em cada litro ao encher o depósito até podem dar jeito à propaganda oficial, mesmo que nenhum continental venha cá de propósito abastecer. Mas também importa saber para quantos quilómetros dão os mesmos 50 litros que uns, os do carrossel regional, e outros, os das planícies de perder de vista, metem no carro.