Ilha de São Jorge registou 28 sismos nas últimas horas

Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha de São Jorge, nos Açores, com intensidade IV/V na escala de Mercalli, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica da região (CIVISA).

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia de Manadas (concelho de Velas, ilha de São Jorge)", lê-se num comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o CIVISA. "O evento foi ainda sentido com intensidade IV nas freguesias da Urzelina e Norte Grande (concelho de Velas) e intensidade III na Calheta (concelho da Calheta)", acrescenta.

O sismo foi registado às 20:21 locais (21:21 em Lisboa), "com magnitude 2,5 (Richter) e epicentro a cerca de 4 quilómetros a norte/noroeste [da freguesia] de Urzelina, na ilha de São Jorge". Segundo os comunicados da Proteção Civil açoriana, este foi o quarto sismo sentido hoje na ilha de São Jorge e o de maior intensidade na escala de Mercalli.

De acordo com a página da Internet do CIVISA, desde as 18:20 locais (19:20 em Lisboa) foram registados 28 sismos naquela ilha, com magnitudes entre 2,1 e 3,3 na escala de Richter.

Os três sismos sentidos anteriormente tiveram magnitude de 2,8 e 2,9 na escala de Richter e intensidade máxima de III na escala de Mercalli. "O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", lê-se na publicação da Proteção Civil.