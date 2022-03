Francisco Fernandes, Lília Mata e Laura Moniz compõem júri do II 'Prémio Literário João Augusto d’Ornelas'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos já definiu os membros do júri da 2.ª edição do concurso literário 'Prémio Literário João Augusto d’Ornelas', que presta homenagem à memória do prestigiado escritor câmara-lobense do século XIX. O Prémio Literário, promovido pela autarquia, tem como principais objectivos, divulgar o nome do ilustre João Augusto d`Ornelas e fomentar o gosto pela leitura e pela escrita, defender e valorizar a língua portuguesa, promover e incentivar a criação literária.

O júri da 2.ª edição do 'Prémio Literário João Augusto d`Ornelas', será constituído por três elementos de reconhecido mérito e idoneidade, nomeadamente, Francisco Fernandes, ex-Secretário Regional de Educação, Lília Mata, jornalista da Atena 1 Madeira e Laura Moniz, presidente da Associação de Escritores da Madeira.

O Prémio, tem como modalidade de escrita a prosa sob a forma de conto, entre 20 e 25 páginas, com tema livre. Porém, deve estar patente no enredo, directa ou indirectamente, no mínimo, uma alusão às vinhas e/ou vinho Madeira, cuja cultura é uma marca da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo Leonel Correia da Silva, responsável pela coordenação do prémio, a “elevada participação registada na primeira edição, com a submissão de 42 contos, é um claro sinal que a envolvência cultural, paisagística e humana do Estreito de Câmara de Lobos é inspiradora para se contar ainda muitas histórias.”

As obras concorrentes deverão ser entregues em mão ou via correio, na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, até 19 de julho do presente ano. Haverá um único 1.º prémio pecuniário, que nesta 2.ª edição, será no valor monetário de 1.500 euros, mas podem, também, ser atribuídas menções honrosas, até a um máximo de duas. O trabalho vencedor com o 1.º prémio e as possíveis menções honrosas, serão editados em livro. Os prémios dos trabalhos vencedores da 2.º edição, serão entregues durante uma sessão cultural pública, a realizar no Município de Câmara de Lobos a 4 de Outubro.

João Augusto d’Ornelas, nasceu no Estreito de Câmara de Lobos, a 24 de Agosto de 1833, tendo falecido no Funchal a 11 de Julho de 1886. Frequentou aulas no liceu do Funchal. Quando estava em pleno vigor e em grande laboração intelectual foi atacado por uma paralisia que o forçou a passar a maior parte da vida numa cadeira. Tornou-se sócio fundador da Associação de Beneficência do Funchal e apoiava, através do seu jornal, várias instituições de beneficência, como o Asilo da Mendicidade e Órfãos, a cuja comissão administrativa pertenceu.

Começou a sua actividade profissional como aprendiz de tipógrafo no jornal O Arquivista e n’A Ordem, e foi redator do jornal O Direito. Mais tarde, foi correspondente do Jornal do Comércio, de Lisboa, e do Comércio do Porto. Começou a publicar em jornais literários, tendo alcançado notoriedade com inúmeros folhetins divulgados na imprensa, com romances editados sob o signo do Romantismo.

Além de ter escrito alguma poesia, destacou-se nas letras madeirenses com a publicação de vários romances e novelas, sendo 'A Mão de Sangue' a sua obra mais conhecida, prefaciada por Camilo Castelo Branco.

Consulte o regulamento para participação no 'Prémio Literário João Augusto d’Ornelas':