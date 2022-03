Há condições para aumentar procura na aviação e recuperar investimento na TAP

O ministro da Economia defendeu hoje, que apesar da guerra na Ucrânia e do aumento dos combustíveis, há condições para uma subida da procura pelo transporte aéreo, tendo a TAP como protagonista, que devolverá ao país o investimento realizado.

"É verdade que novas atribulações se apresentam no horizonte com a situação de guerra na Europa, que terá consequências ao nível do preço dos combustíveis e da procura, mas estamos convencidos que apesar dessa instabilidade, há condições para assistirmos ao próprio crescimento pela procura do transporte aéreo e estamos convencidos de que a TAP continuará a ser protagonista disso, devolvendo ao país o investimento significativo que nela fizemos", afirmou Pedro Siza Vieira, que falava no 'stand' da TAP na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Na sua intervenção, o governante destacou a "história longa e atribulada" da companhia aérea, mas também o respetivo serviço a Portugal e aos portugueses.

Conforme apontou, ao longo de 77 anos, a TAP passou "por uma evolução muito grande", constituindo-se como uma companhia que assegura uma "parte substancial" do transporte aéreo no mercado do atlântico.

Siza Vieira sublinhou que esta é uma empresa "que serve o país e a economia", assegurando a conectividade internacional de Portugal.

"Se muitas companhias aéreas voam para o nosso país, grande parte do que liga Portugal a outros continentes é oferecida pela TAP, que se constitui como uma grande empresa, que puxa pela economia nacional e pelas outras empresas, que são suas fornecedoras", acrescentou.

O ministro da Economia vincou que tal justifica o "grande investimento" que o país fez na TAP, à semelhança do que muitos Estados tiveram que fazer para apoiar o setor aéreo "em momentos difíceis".

Siza Vieira terminou a sua intervenção desejando que estes sejam "tempos de esperança, construção de futuro" e também o início de um novo "ciclo virtuoso" para a TAP.