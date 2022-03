A empresa do sector imobiliário 'Zome' chega em breve à Madeira. A notícia é partilhada pela própria empresa, que indica ser "a melhor empresa para trabalhar no sector imobiliário, e a segunda melhor na classificação de grandes empresas, logo atrás da Cisco Portugal, de acordo com a organização Great Place to Work".

Esta foi a primeira empresa no mercado imobiliário a possibilitar a reserva de imóveis totalmente 'online'.

"A Zome, que aposta fortemente na dignificação e valorização da profissão de consultor imobiliário, oferece condições de trabalho únicas para os seus consultores, assim como comissões altamente atrativas, incentivo à formação de equipas e progressão profissional. É a única empresa do ramo imobiliário que certifica consultores imobiliários, que contam com uma formação altamente especializada e uma sólida estrutura de apoio para atingirem os seus melhores resultados", indica na nota à imprensa.

Roberto Silva, CEO da 7M Real Estate, vai liderar o novo hub da Zome na Madeira. "A actual 7M Real Estate encontra-se assim em período de transição, e passará em breve a ser a única franquia da Zome na Madeira".

Sem adiantar pormenores, afirma apenas que a sede vai situar-se "numa das principais avenidas da Região, e irá contar com estacionamento para todos os seus consultores, colaboradores e clientes, ginásio, espaço infantil, salas de reunião, café, restaurante, entre outras surpresas".