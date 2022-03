Portuguesas continuam em pares no torneio de ténis de mesa de Doha

As duas portuguesas que competem no torneio de ténis de mesa WTT Contender Doha - entre as quais a radicada na Madeira Fu Yu - foram arredadas da prova em singulares, mas continuam em ação nos pares femininos, ao conseguirem o apuramento para os quartos de final.

Shao Jieni esteve bastante bem ante a japonesa Miyu Kato, que obrigou a quinto e decisivo 'set' (3-2), discutindo a passagem até ao fim. Os parciais foram de 8-11, 11-3, 12-10, 2-11 e 11-9, para a nipónica.

Também equilibrado foi o jogo que terminou com a derrota de Fu Yu, ante a porto-riquenha Adriana Diaz, uma das melhores praticante mundiais - o resultado foi de 3-0, mas todos os parciais foram decididos por 11-9.

Em pares, Fu Yu e Shao Jieni vinham do quadro preliminar e hoje afastaram, já no quadro principal, as sérvias Izabela Lupulesku e Andrea Todorovic. O jogo terminou com 3-1, o que coloca as portuguesas a jogar nos quartos de final, terça-feira, contra as sul-coreanas Jihee Jeon e Haeun Yang.