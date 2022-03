Equipa de veteranos do Canicense organiza torneio em homenagem a antigo colega

A equipa de Veteranos do GRC Canicense regressa aos Torneios de Futebol e tal como o fazia entes da pandemia, irá promover no próximo sábado, dia 12 de Março, a V Edição do Torneio de Veteranos 'Turibio Ferreira' com a presença da três equipas, a equipa anfitriã Canicense, o CD Nacional e do continente a visita do Gil Vicente FC que regressa à Madeira depois de ter estado na II Edição em 2016.

O torneio, que já vai na V Edição, foi criado em homenagem a um colega da equipa que faleceu por motivos de saúde, desde então o grupo de 'amigos' que compõe a equipa do Canicense tem organizado anualmente o Torneio de Futebol.

O Torneio realiza-se no complexo do Canicense, a partir das 16 horas, sendo um torneio triangular em que, no final, a equipa com mais pontos irá sair vencedora.

O primeiro jogo será às 16 horas entre o GRC Canicense Vs Gil Vicente e termina pelas 18 horas com o CD Nacional Vs Gil Vicente. Cada jogo terá a duração de 50 minutos.

A par do torneio, Luis Alves, responsável pelo grupo do Canicense refere que haverá ainda um jantar-convívio com as equipas convidadas para a entrega de lembranças e "acima de tudo para a chamada '3.ª parte', que é uma marca sempre presente e muito importante nos grupos de Veteranos", destaca.