Portuguesas apuram-se no torneio de ténis de mesa de Doha

A dupla constituída pelas portuguesas Shao Jieni e Fu Yu (radicada na Madeira e casada com o mesatenista madeirense Duarte Fernandes) apurou-se hoje para o quadro principal do torneio de ténis de mesa WTT Contender Doha, que se está a disputar na capital do Qatar até à próxima semana.

As portuguesas derrotaram, na segunda e última ronda do quadro preliminar, o par de Singapura constituído pelas atletas Koh Kai Xin Pearlyn e Zhang Wanling, a quem derrotaram por 3-0.

Fu Yu e Shao Jieni têm também entrada direta no mapa final de singulares femininos, que começa na segunda-feira.

Quanto a João Geraldo e Tiago Apolónia, foram eliminados, no sábado, na terceira ronda preliminar de singulares masculinos.