A crise dos combustíveis, a guerra e os refugiados continuam a marcar a imprensa nacional

Bom dia. Estes são os principais destaques da imprensa nacional desta quinta-feira, 17 de Março de 2022.

Na revista Sábado:

- "Brutal aumento dos preços"

- "Exclusivo. Os financiamentos das empresas de medicamentos: Associação de Farmacêuticos Hospitalares recebeu mais de 4 milhões"

- "Dietas polémicas para animais de estimação: A tendência de cães e gatos veganos, vegetarianos e celíacos"

- "Entrevista com Bill Browder o magnata que se tornou inimigo número um de Putin"

- "Portugueses e a guerra: Há quem tenha stocks de comida e caves em betão"

Na revista Visão:

- "Portugal, país de refúgio: O dever de acolher"

- "História: As colónias agrícolas esquecidas"

- "Simone de Oliveira: 'Para mim, há dois sinónimos de solidão: Amália e Ary'"

- "Dossier Verde: A ciência da alimentação sustentável"

No Correio da Manhã:

- "Queda histórica da gasolina e gasóleo. Preços baixam na próxima semana"

- "Guerra e paz"

- "Russos bombardeiam teatro com mais de mil pessoas"

- "Avançam negociações para acordo entre Ucrânia e Putin"

- "Diretor do FC Porto fica com pulseira eletrónica"

- "Pânico na Amadora. Explosão em prédio fere 16 pessoas"

- "Adeptos recebem heróis. Euforia europeia acende a luz do Benfica"

- "Com Lyon e Mónaco: FC Porto e SP. Braga jogam futuro na Europa"

- "Viseu. Padre proibido de contactar menores"

- "Pó do deserto. Partículas no ar doze vezes acima do limite"

- "TV. Cabeçadas e pontapés no canal 11. Discussão entre Maniche e Pedro Sousa terminou com insultos e agressões"

No Público:

- "Dez países da UE exportaram armas para a Rússia após embargo de 2014"

- "Zelenskii pede ajuda aos EUA: 'Lembrem-se de Pearl Harbour, lembrem-se do 11 de Setembro'"

- "Benfica: Darwin Núñez, os números falam por ele"

- "Guimarães: Fátima Alçada deixa cooperativa A Oficina"

- "Covid-19: Estado pagou mais de 28 milhões em subsídios"

- "Depressão Célia: Que poeiras são estas e como chegaram até aqui?"

- "Entrevista: 'Este não é o momento certo para ser candidato' - Paulo Rangel"

- "Estados Unidos: Fed deu início a um período de subida das taxas de juro"

No Jornal de Notícias:

- "Preço da energia dispara: Empresas param e mandam para casa milhares de operários"

- "Paz joga-se na neutralidade"

- "Explosão destrói prédio na Amadora"

- "Fast Food: Alunos comem fora o que é proibido na escola"

- "Fraude: Empreiteiro de Baião lucra três milhões com faturas falsas"

- "Combustíveis: Só com IVA a 6% é possível baixar para níveis antes da guerra"

- "Militares: Há sete portugueses a combater os russos na Ucrânia"

- "Reportagem: Quando sair à rua e ir trabalhar é resistir"

- "Solidariedade: Antigo futebolista ajuda refugiados"

- "Conceição pede 'competência' para dar a volta ao Lyon"

- "Braga: Segurar vantagem com olhos na baliza"

- "Acidentes: Contribuintes 'pagam' 1200 euros por ano"

No Diário de Notícias:

- "Mortes de reclusos: Van Dunem obriga prisões a informarem sempre a PJ"

- "Paraíso de Odessa sob mira russa"

- "Apoio: Zelensky compara invasão russa a 11 de setembro e Biden abre cordões à bolsa"

- "Diário de guerra: Pedro Cruz, em Lviv: Quando sair à rua e trabalhar é resistir"

- "José Gomes André, especialista em Estudos Americanos: 'A supremacia mundial dos EUA já está a mudar'"

- "Negociação: Polónia enterra problemas com EUA e UE para liderar esforços diplomáticos"

- "Subsídios e pensões: Segurança Social paga mil milhões fora de Portugal. Um em cada dez pensionistas também desconta no estrangeiro"

- "Amadora: Dezenas de desalojados e 16 feridos em explosão que arrasou prédio de oito andares"

- "Observatório: Consumo de droga em Lisboa acima dos níveis pré-pandemia"

- "Covid: Frio, alívio de regras e fugidos da guerra explicam mais contágios na Europa"

- "Meio século do 25 de Abril: Festejos arrancam na próxima semana"

- "Mattos Chaves vs. Nuno Melo: Quinze dias para decidir o futuro do CDS"

No Inevitável:

- "Procura elevada às urgências: Infeções respiratórias aumentam e poeiras agravam risco"

- "Anabela Alves, portuguesa que esteve no julgamento de Milosevic e trabalha na Academia de Nuremberga: 'Os nazis foram julgados para não se voltar a repetir o que Hitler fez'"

- "Kiev e Kremlin podem estar perto de finalizar acordo sobre 'neutralidade' ucraniana"

- "Global Media diz que Mortágua não estava a ser paga por propriedade intelectual"

- "CTT: Lucro mais que duplica para 38,4 milhões de euros em 2021"

- "Entrevista aos seBENTA: 'As pessoas perceberam que sem cultura não vivem'"

- "Liga Europa: O leão francês apagou a chama morna do dragão"

No Negócios:

- "Bruxelas incentiva países a pedirem empréstimos"

- "Rússia e Ucrânia mais perto de um acordo de paz"

- "Construção para renováveis 'offshore' na mira da Lisnave"

- "Correios: Banco cresce 20% e ajuda CTT a dobrarem os lucros"

- "Raize: Empresas já procuram fundo de maneio de curto prazo"

No A Bola:

- "Em nome dos adeptos. Rui Costa antes do jogo com o Ajax apelou a que os jogadores acreditassem como os benfiquistas acreditam"

- "'Darwin merece Liga mais forte, mas cabeça está no Benfica', A Bola à conversa com Edgardo Lasalvia, agente do avançado uruguaio"

- "Lyon-FC Porto: Pepe para liderar a reviravolta"

- "Sporting. Negócio de Morita num impasse"

No Record:

- "Agora só por 80MEuro. Rui Costa define valor para vender Darwin"

- "Lyon-FC Porto: 'Temos de ser competentes', Conceição à procura da reviravolta"

- "Juventus-Villarreal (0-3). Lille-Chelsea (1-2): Menos tubarão. Italianos fora do caminho das águias"

- "Sporting. Coates fecha negociação"

- "Amorim descarrega energia no kickboxing"

No O Jogo:

- "Jackpot francês na mira: Ranking da UEFA: Depois dos neerlandeses do Ajax, Portugal pode dar duplo golpe no outro rival direto"

- "Mónaco-Braga: Terra por conquistar"

- "Benfica: Veríssimo reentrou nas contas"

- "Sporting: Slimani: reforço de elite"

- "V. Guimarães: Direção reativa negociações com Estupiñán"

- "Mundial'22: Bernardo Silva quer que Santos continue"