MAMMA recebe tributo a Miles Davis na quinta-feira

O MAMMA - Museu de Arte Moderna na Madeira abre portas ao jazz, na próxima quinta-feira, dia 17 de Março.

O concerto 'Tribute to Miles Davis', que sobe ao Palco das Estrelas do MAMMA CLUB, pelas 20 horas, homenageia o inesquecível disco 'Kind of Bleu' de uma das figuras maiores do jazz, numa iniciativa conjunta com a Associação de Jazz da Madeira.

Para este fim, o 'Melro Preto Sextet ' reúne uma banda com a nova geração de músicos de jazz madeirenses, composta por: Alexandre Andrade no Trompete, Tomás Noronha no saxofone alto, Francisco Andrade no saxofone tenor, Beatriz Dória no piano, Emanuel Inácio no contrabaixo e Francisco Coelho na bateria.

Esta viagem pela música mais ao estilo 'cool jazz', inspirada no grande artista Miles Davis, terá a duração de uma hora.

Os bilhetes, no valor é de 15 euros, já podem ser adquiridos no próprio museu ou on-line.

As portas do MAMMA abrem 30 minutos antes do concerto, às 19h30, e o programa inclui um 'welcome drink', bem como uma visita guiada ao museu localizado no Largo da Paz (na Estrada Monumental, no Funchal) após o concerto.