O presidente do Governo Regional, de férias no estrangeiro, não resistiu às imagens que lhe chegaram, dando conta da situação invernosa vivida na Madeira e colocou um post na sua página de Facebook a exaltar o "verdadeiro postal ilustrado", que amanheceu coberto de neve em muitas zonas, especialmente do Funchal e que condicionaram a circulação de pessoas no início desta segunda-feira.