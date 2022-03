Linha de crédito de 400 milhões disponível na quinta-feira

A linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas mais dependentes da energia e dos combustíveis será disponibilizada na quinta-feira, disse hoje o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O anúncio foi feito em Lisboa, em conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, sobre novos apoios governamentais no âmbito do conflito na Ucrânia.

A linha de crédito já tinha sido anunciada no sábado por Siza Vieira, tendo o ministro indicado hoje que "será lançada na quinta-feira".

Trata-se de uma linha de crédito com garantia pública, gerida pelo Banco Português de Fomento, com dotação global de 400 milhões de euros, com um nível de cobertura de 70% do montante financiado.