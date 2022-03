Neve vai continuar a cair nas zonas montanhosas

De acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Região Autónoma da Madeira vai continuar a sentir os efeitos da Depressão CELIA, que se prevê estar centrada em 33°N e 13°W no dia 15 de Março de 2022 às 00:00UTC.

Os efeitos desta depressão estão a ser sentidos desde o final da tarde de Domingo dia 13, persistindo até ao início da manhã de terça-feira dia 15, com vento forte do quadrante norte, transportando uma massa de ar frio e instável que origina aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas.

Registou-se queda de neve nas zonas montanhosas, que se prevê continuar a ocorrer acima de 1400 metros de altitude. A temperatura desceu significativamente, com valores da mínima abaixo de 0°C nos pontos mais altos da Ilha da Madeira, e de 10°C no Funchal, onde a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 15°C.

O vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 km/h, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de dia 15. A agitação marítima é de noroeste com 6 a 8 metros na costa norte da ilha da madeira e em Porto Santo até ao final de dia 14, diminuindo gradualmente a partir da manhã de dia 15, embora com valores de altura significativa da ordem de 4 metros até dia 17.

No território do continente e no Arquipélago dos Açores esta depressão não deverá apresentar efeitos significativos.