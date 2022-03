Madeirense Henrique Araújo convocado para o jogo com o Ajax

O Benfica convocou todos os futebolistas disponíveis, numa lista alargada de 25 jogadores, para a viagem a Amesterdão, onde defronta na terça-feira o Ajax, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O madeirense Henrique Araújo, que marcou o golo do empate diante do Vizela, sexta-feira em jogo da I Liga, também está entre os convocados.

O treinador Nélson Veríssimo optou por uma convocatória alargada, na qual os únicos ausentes são os lesionados Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo, de longa duração, e também Haris Seferovic, ainda em recuperação de uma lesão muscular.

No grupo seguem viagem o central Tomás Araújo e o avançado Henrique Araújo, jogadores da equipa B, mas que já entram nas 'contas' da equipa principal, com o último a 'evitar' na última jornada a derrota em casa com o Vizela, ao fazer o 1-1.

O avançado, de 20 anos, saiu do banco aos 74 minutos, quando o Benfica perdia, e um minuto depois apontou o golo da igualdade.

Na lista destaque também para a inclusão do avançado Roman Yaremchuk, recuperado de gripe, e dos defesas Otamendi e Gilberto, que falharam por questões físicas o jogo de sexta-feira para o campeonato.

O Benfica procura na terça-feira a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter empatado na primeira mão na Luz por 2-2, um resultado que faz com que as duas equipas 'partam do zero', depois da abolição da vantagem dos golos fora.

O jogo, com início às 20:00 (horas de Lisboa), disputa-se na Arena Johan Cruyff e terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.

Lista de 25 convocados:

- Guarda-redes: Svilar, Odysseas Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Valentino Lázaro, Gilberto, André Almeida, Otamendi, Grimaldo, Vertonghen, Morato e Tomás Araújo.

- Médios: Everton, Meïte, João Mário, Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Taarabt, Gil Dias, Nemanja Radonjic e Paulo Bernardo.

- Avançados: Roman Yaremchuk, Gonçalo Ramos, Darwin e Henrique Araújo.