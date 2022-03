A dupla de árbitros madeirenses, os Olímpicos Duarte Santos e Ricardo Fonseca, voltam a estar em destaque no andebol internacional.

Esta quinta-feira, ao final do dia em Paris, vão dirigir o importante encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões em masculinos, entre as formações do Paris de Saint German Handball e os Húngaros do Veeszprém HC, um dos mais importantes jogos desta ronda.