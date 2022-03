Noiserv apresenta livro de estreia este sábado na FNAC Madeira

O músico Noiserv, também conhecido por David Santos, estará amanhã, pelas 17 horas, na FNAC Madeira.

Na sua passagem pela Região, o autor tem encontro marcado com o público por ocasião do seu primeiro livro 'Três-Vezes-Dez-Elevado-a-Oito-Metros-por-Segundo'.

A primeira edição da obra foi um sucesso, tanto que esgotou, motivando o lançamento de uma segunda edição.

Numa escrita meticulosa e metafórica, o autor reflecte, num objecto criativo e interativo, sobre a velocidade a que nos vemos e sobre a inevitabilidade de poucas vezes nos encontrarmos.

Noiserv tem feito uma digressão por todo o país nas lojas FNAC.

As apresentações têm contado com a presença do músico e convidados de várias áreas profissionais (actores, jornalistas, radialistas) e passaram por cidades como Lisboa, Porto, Faro, Coimbra, Aveiro, Braga, Viseu, entre muitas outras.

A apresentação na Madeira acontece em jeito de conversa informal e com moderação a cargo de Valentina Jesus.

