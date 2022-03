Primeira prova do Troféu AMAK Madeira Historic Rally este sábado

No próximo sábado, o CACM realiza a primeira prova do Troféu AMAK Madeira Historic Rally, denominada IV Oeste Historic Rally.

A prova terá início junto à Marina da Calheta, às 14h30, havendo, entre as 12h00 e as 13h00, as verificações técnicas e documentais no mesmo local. A prova termina nos Canhas, às 19h00, depois de percorrer 77 km nas estradas dos Concelhos da Calheta e da Ponta do Sol .

Vão estar à partida 13 carros, sendo o mais velho um Volvo Amazon 122 S de 1958 do campeão em título e o mais novo o Austin Mini de 1988.

De realçar a vinda propositada de dois co-pilotos do continente para participarem nesta prova e com inscrição no campeonato madeirense desta modalidade. Prevê-se, este ano, que com a inscrição deste campeonato na FPAK, seja um campeonato bem disputado, tendo em conta a experiência dos participantes inscritos.

Curso de Navegadores para Regularidade Histórica

Este ano, o CACM irá levar a efeito o curso que se destina a sócios e não sócios.

Este curso tem a duração de um dia e será realizado no próximo dia 19 de Março. A formação é dada por três antigos campeões regionais da modalidade e terá aula prática e teórica.

As inscrições estão abertas do dia 14 ao dia 17 de Março.