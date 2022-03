Casa dos Açores na Madeira celebra 2.º aniversário com apresentação de livro

A Casa dos Açores na Madeira celebra esta terça-feira, 8 de Março, o seu segundo aniversário e, simultaneamente, o Dia Internacional da Mulher com a apresentação do livro de contos sobre a mulher insular 'CALIPSO', uma antologia de dezasseis contos de autores açorianos e madeirenses.

A iniciativa contará com a presença do Director Regional das Comunidades, José Andrade, e com a participação de João Carlos Abreu, Vítor Sousa, Henrique Levy e Cláudia Faria, coordenadores da antologia. A moderação estará a cargo de Carlos Madruga da Costa, presidente da Casa dos Açores na Madeira.

O evento será transmitido em directo, a partir das 21 horas, na página da Direcção Regional das Comunidades da Região Autónoma dos Açores e da Letras Lavadas.

Carlos Madruga da Costa, presidente da Casa dos Açores na Madeira convida a população a assistir acompanhar o evento: "Esta é para nós uma excelente forma de celebrar o nosso aniversário e de saudar todas as Mulheres, com um evento cultural e pela voz dos autores desta antologia insular, convidamos desde já todos a assistirem 'on-line' a este evento e à apresentação deste livro".