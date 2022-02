Morreu o antigo secretário de Estado Fernando Rocha Andrade

O antigo secretário de Estado do primeiro Governo de António Costa, dirigente socialista e professor universitário Fernando Rocha Andrade faleceu hoje, aos 51 anos, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa fonte do PS.

Fernando António Portela Rocha de Andrade, que completou 51 aos no passado dia 19, era licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e tinha doutoramento na especialidade de Ciências Jurídico-económicas.

No plano da ação governativa, foi primeiro sub-secretário de Estado da Administração Interna do XVII Governo Constitucional (2005-2007), liderado por José Sócrates, num Ministério tutelado por António Costa.

Com a formação do primeiro executivo liderado por António Costa, desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais entre novembro de 2015 e 2017.

Na esfera partidária, Fernando Rocha Andrade foi eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo de Aveiro, na XIII legislatura (2015 e 2019), tendo integrado as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Orçamento e Finanças.

Foi membro da primeira equipa do Secretariado Nacional do PS liderada por António Costa a partir de novembro de 2014.

Na equipa que elaborou o cenário macroeconómico do programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 2015, que foi liderada pelo atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Fernando Rocha Andrade foi o único elemento que não tinha formação profissional de economista.