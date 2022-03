Fernando Mendes visita esta sexta-feira Associação de Paralisia Cerebral da Madeira

O actor e humorista Fernando Mendes visita, na sexta-feira, pelas 11 horas, a sede da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

A visita está relacionada com o cariz solidário da peça ‘Insónia’, que estará em cena, no próximo domingo, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

A receita desta sessão reverte na íntegra para a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira

Recorde-se que a peça estará também em cena, no dia 20 de Março, pelas 16 horas, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente. Neste caso, a receita dos bilhetes irá reverter para a associação Adenorma.

‘Insónia’ subirá ainda ao palco do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, no dia 27 de Março, pelas 15 horas. Isto no dia em que se assinala o Dia Mundial do Teatro. Neste caso, a receita dos bilhetes está destinada à ajuda social orientada pela Fundação Nossa Senhora da Piedade.

Os bilhetes individuais para cada sessão custam 10 euros e estão, desde já, à venda no Teatro Municipal Baltazar Dias, Escola Agrícola da Madeira e Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Os espectáculos contam com a colaboração do Governo Regional, através da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, entidade que estabeleceu com Fernando Mendes uma parceria de animação para o mês de Março, da Câmara Municipal do Funchal, da Câmara Municipal de São Vicente e da Câmara Municipal do Porto Santo.

A DuplaDp, a Deltasom, a Táxisram e a Madeira Air Intergrated Solutions são as entidades que apoiam as várias sessões, cabendo à Sociedade de Desenvolvimento, à Porto Santo Line e ao Grupo Sousa todo o apoio ao evento a realizar na ‘ilha dourada’.