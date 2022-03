"Listas de espera no SESARAM continuam a aumentar”, diz o JPP

Élvio Sousa destacou hoje o aumento das listas de espera em 2021, comparativamente a 2020.

“São mais 757 actos médicos em lista de espera do que em 2020. Os dados solicitados, em primeira mão pelo JPP, demonstram, inequivocamente, que as listas de espera no SESARAM continuam a aumentar”, afirmou.

E acrescentou: “São actualmente 118 412 mil actos médicos por realizar, mais de 100 mil pessoas em lista de espera que aguardam uma cirurgia, consulta ou exame médico no final de 2021”.

O líder parlamentar do JPP recordou a “agravante dos utentes não terem assegurados os seus direitos, com os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) para um acto médico". Uma situação que, conforme disse, é "única no país, uma vergonha e uma ilegalidade que vigora há cinco anos da Região”.

“Esta situação é demonstrativa de que o PSD e o CDS estão a falhar redondamente na gestão da saúde. A verdade é esta: desde que este governo de coligação tomou posse estão mais de 10 mil pessoas em listas de espera. E se formos a 2015, a lista de espera aumentou 54 777.Um falhanço total”, salientou.

Élvio Sousa reforçou que a questão essencial “não está na qualidade dos profissionais do SESARAM, mas na gestão demasiadamente política, pesada e hospitalocêntrica”.

“Os números demonstram, inequivocamente, que o acesso à saúde é difícil e sem haver a garantia para o utente em ter o direito que a lei lhe confere para uma resposta humana em tempos clinicamente adequados”, destacou.

E sustentou: “Os números demonstram, também, que a lista de espera para as cirurgias está a crescer, São mais 302 cirurgias à espera do que em 2020, e mais 700 exames em espera”.

Disse ainda que "o JPP continua a requerer documentação fundamental para elucidar a população e consolidar os actos da governança, nomeadamente na gestão da Saúde, uma das áreas mais relevantes e que preocupam seriamente a população".

"Como tem sido habitual, o JPP vai divulgar esses documentos oficiais no próximo fim-de-semana”, concluiu.