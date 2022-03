Orquestra dá palco a jovem solista

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, sábado, 12 de Março, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, "um concerto especial na sua programação", anuncia o seu director artístico. "Dando continuidade ao ciclo que formalmente abrimos na temporada de 2013/2014, Ciclo Jovens Solistas, neste concerto, contamos com a participação da jovem guitarrista Rebeca Oliveira".

"É com foco e determinação na valorização artística dos jovens músicos da nossa Região que a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira apresentou desde 2013 várias dezenas de projetos artísticos com jovens músicos que tiveram a sua formação inicial na Madeira", recorda Norberto Gomes.

"Esta postura prende-se com o facto de neste momento, e após algumas décadas de investimento no ensino artístico na Região, podermos contar com a destacada formação de vários músicos, em várias áreas, que atingiram um nível considerável e que assim mantêm uma ligação profissional com a sua terra natal", acrescenta ainda.

Entende que "reconhecendo o excelente nível do ensino artístico no CEPAM-Escola das Artes da Madeira, na competência dos seus professores, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta, nesta abordagem, este projeto que consideramos estruturante e único, por ser destacado e continuado", frisa o maestro.

Foto DR

Por falar em maestro, "neste concerto, além de Rebeca Oliveira como solista, o destaque vai também para o maestro Benoît Fromanger que na sua carreira como músico tocou ao lado de maestros como Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Daniel Barenboim etc.". E acrescenta: "De há mais de uma década, Benoît Fromanger após se formar como maestro, começou a apresentar-se em muitos festivais e concertos, onde dirigiu notavelmente a Orquestra Metropolitana de Montreal, a Sinfonia da Rádio Eslovena, a Sinfónica da Rádio Suíça Italiana, a Filarmónica de Koblenz, a Filarmónica Bello Horizonte, Sinfónica de Curitiba, Orquestra Filarmónica de Nizza, Orquestra Nacional de Lille, Orquestra Filarmónica de Haifa, Concertos Colonne e Concertos Lamoureux (Paris), Sinfonia Rotterdam, Sinfonia de Tóquio, entre outras."

Acredita Norberto Gomes que este é "um programa extraordinário, pensado com base no que acreditamos ser um foco e uma estratégia de programação alicerçada em valores pautados pela responsabilidade. De três épocas diferentes da história da música, temos, do período barroco o madeirense António Pereira da Costa, do período clássico contamos com a última sinfonia (Júpiter, Nº41) do génio austríaco Amadeus Mozart e do séc. XX, de Joaquín Rodrigo o incontornável "Concerto de Aranjuez" para guitarra e orquestra".

Para estar presente, "no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante", refere. "Tudo isto para ouvir e fruir, sábado, a partir das 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira pela Orquestra Clássica da Madeira que dará corpo sonoro a estas obras através dos seus músicos experientes e dedicados. Um concerto a não perder!", conclui.

Os bilhetes para o público em geral "custam entre 20€ e 5€ e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 09:00-18:00, e no dia no local a partir das 16h00".