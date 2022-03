AITRAM reúne-se com Secretaria Regional de Economia

A Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM) reuniu-se esta quarta-feira, 9 de Março, com a Secretaria Regional de Economia para solicitar apoio financeiro para colmatar o aumento do preço dos combustíveis.

No encontro mantido com o secretário regional de Economia, Rui Barreto, e com a directora regional de Economia e Transportes Terrestres, Isabel Catarina Rodrigues, o presidente da direcção da AITRAM, António Loreto, reclamou apoio financeiro para os combustíveis; a isenção do pagamento da aferição dos taxímetros, a exemplo dos anos anteriores; a isenção do pagamento das taxas portuárias para os táxis que fazem escala aos navios de cruzeiro no Porto do Funchal, a exemplo dos anos anteriores; a isenção do pagamento da inspecção semestral no CIMAD, a exemplo do ano anterior; e a prorrogação da Idade limite dos Táxis para Dezembro de 2030.

Em nota enviada à comunicação social, a AITRAM considera que "é do interesse do Governo Regional e da Secretaria Regional da Economia ajudar o desenvolvimento das empresas mantendo e criando mais postos de trabalho".

As propostas ontem apresentadas pela Associação seguem para análise por parte do Governo Regional.