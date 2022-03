Fórum do Oceano reúne cientistas portugueses e franceses em Paris

Entre 02 e 04 de março, o mar vai estar no centro das discussões de cientistas portugueses e franceses, mas também empresários e políticos no Museu de História Natural de Paris, numa iniciativa que integra a Temporada Cruzada entre França e Portugal.

Do lado português, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, vai marcar presença, assim como Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa. Já do lado francês, a ministra Annick Girardin vai intervir assim como Nathalie Drach-Temam, presidente da Sorbonne.

Este fórum, segundo comunicado enviado pelos dois países, deve servir para "sensibilizar o grande público sobre os desafios ligados ao conhecimento, importância e preservação dos oceanos". Aberto ao público, este encontro vai incluir três dias de mesas redondas e palestras entre cientistas portugueses e franceses sobre temas como o impacto das alterações climáticas no mar, a poluição ou o papel dos jovens na preservação dos oceanos.

O evento em Paris acontece poucas semanas depois da Cimeira do Mar em Brest que reuniu líderes do Mundo inteiro, incluindo Emmanuel Macron e também Marcelo Rebelo de Sousa. Este fórum quer também marcar o caminho para a Conferência dos Oceanos, organizada por Portugal e pelo Quénia, no mês de junho em Lisboa.

De forma a transformar este encontro num evento cruzado, uma outra edição do Fórum Oceano vai realizar-se em Lisboa, a 02 de setembro, com o tema "O Atlântico uma visão franco-portuguesa partilhada".

A Temporada Portugal-França 2022 é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França, que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países.

Conta com uma programação que decorrerá entre fevereiro e outubro deste ano, em várias áreas, entre espetáculos, exposições e manifestações de gastronomia, entre outros eventos.