Naval forma 30 elementos da sua equipa em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa

O Clube Naval do Funchal entregou 30 diplomas aos colaboradores e funcionários que concluíram a formação em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa. A entrega de diplomas contou com a presença da Presidência da Madeira Emergência, na pessoa de, Gonçalo Félix e David Santos.

A formação é centrada nas competências técnicas que permitem realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória de alta qualidade através de um DAE. O C.N.F destaca que a "aposta no reforço de conhecimentos e competências da equipa de trabalho do Clube é uma prioridade".