Clube Naval da Calheta sagra-se campeão regional de Esperanças

A Baía do Funchal recebeu hoje, dia 5 de Março, o Campeonato Regional de Esperanças, uma prova organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

O Campeonato de Esperanças destinado aos Menores Iniciados, Infantis e Cadetes, masculinos e femininos, contou com a participação de 66 canoístas, em representação de seis clubes regionais, alcançando o Clube Naval da Calheta o primeiro lugar nos colectivos com 180 pontos, seguido da Associação Náutica de Câmara de Lobos e da ADN Ponta do Sol, com 180 e 146 pontos respectivamente.

Os Campeões Regionais irão representar a região no Campeonato Nacional de Esperanças I, II e III, a ter lugar nos dias 14 ou 15 Maio e 11 de junho e 3 de julho respetivamente.

Resultados por categoria

- K1 Cadetes Masculinos: 1º Luís Rosa (CTM), 2º João Rodrigues (CTM), 3º Afonso Relva (CNCalheta)

- K1 Cadetes Femininos: 1º Xaila Ornelas (CNFunchal), 2º Helena Dinis (ADN Ponta do Sol), 3º Madalena Maria (CTM)

- K1 Infantis Masculinos A: 1º Marcos Abreu (AN Câmara de Lobos), 2º Paulo Macedo (ADN Ponta do Sol), 3º João Nascimento (CNCalheta)

- K1 Infantis Masculinos B: 1º Martim Perdigão (ADN Ponta do Sol), 2º João Tomás Gonçalves Fernandes (AN Câmara de Lobos), 3º Afonso Serrão (CNCalheta)

- K1 Infantis Femininos: 1º Fátima Klewinska (CNCalheta), 2º Grace Robinson (CNCalheta), 3º Andreina Abreu (ADN Ponta do Sol)

- K1 Iniciados Masculinos: Hamilton Santos (CNFunchal), Tiago Crispim Gonçalves (AN Câmara de Lobos), Guilherme Gonçalves Fernandes (ADN Ponta do Sol)

- K1 Iniciados Femininos: Beatriz Chaves (CTM), Ana Matias (CNFunchal), Maria Serrão Morgado (CNCalheta)

- K1 Menores Masculinos: Sebastião Teixeira (CNCalheta)

- K1 Menores Femininos: Madalena Luz de Sousa (CNCalheta), Beatriz Pimenta (ADN Ponta do Sol)

- K2 Cadetes Masculinos: 1º Pedro Costa Rodrigues/ José Paulos (CTM