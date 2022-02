Inaugurado o novo restaurante do Savoy Palace 'Pau de Lume'

Decorreu hoje, a abertura do novo restaurante do Savoy Palace e da colecção Savoy Signature, 'Pau de Lume'. Este novo empreendimento pretende combinar o melhor dos pratos de forno com a irreverência da cozinha moderna.

O restaurante vai estar aberto todos os dias, das 11 às 23 horas, e pretende oferecer uma carta com comida de conforto baseada nas tendências saudáveis e nas técnicas ancestrais.

O que distingue o 'Pau de Lume' dos restante restaurantes da colecção Savoy Signature é a utilização de um forno a lenha Josper que, dependendo da madeira utilizada, pode alterar o sabor da comida.

Mesmo ao lado do restaurante é possível encontrar uma 'Cigar Lounge', uma sala para apreciadores de charutos e cigarrilhas, com uma selecção de mais de 100 variedades. Segundo Bruno Freitas, director executivo da Savoy Signature, fazia falta uma sala destas no Funchal, pois é possível beber uns "os conhaques e runs e acompanhar com um charuto”.

O 'Pau de Lume' vai ter duas entradas: uma por dentro do hotel para os hóspedes e outra pela Praça do Turista.