Preços dos combustíveis de novo em alta

Os preços dos combustíveis, cujos preços máximos de venda ao público são controlados pelo Governo Regional da Madeira voltaram a aumentar esta segunda-feira, depois da redução da semana passada por força "da alteração da fórmula de cálculo da fixação" dos valores máximos a cobrar nos postos de abastecimento.

Assim, depois de ter baixado na semana de 30 de Janeiro até 6 de Fevereiro, durante esta semana e até ao próximo domingo, 13 de Fevereiro, regressam os preços altos, com um aumento de 0,022 euro na gasolina 95, um crescimento de 0,03 euro no gasóleo rodoviário e mais 0,028 euro no gasóleo colorido e marcado.

Preços em vigor esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,706 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,521 por litro

Gasóleo colorido e marcado ...................€ 0,990 por litro

Os preços em vigor a semana passada eram estes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,684 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,491 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,962 por litro

Recorde-se que na sexta-feira, 28 de Janeiro, após a alteração oficializada a 26, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, justificava que esta "tinha de ser feita, com a saída do Reino Unido da União Europeia que integrava a lista de 13 países (cujo preço do crude servem de referência para o cálculo) foi necessário mudar e também, por via disso, fizemos alguns ajustes do ponto de vista fiscal, para que o preço se refletisse de forma positiva, contendo a subida do preço dos combustíveis que se tem vindo a verificar”.

Esta semana o preço do barril de Brent nos mercados internacionais já subiu acima dos 93 dólares e a continuar esta escalada (depende da evolução durante esta semana e até ser calculado o preço na Madeira), podemos já contar com um novo aumento para a próxima semana.