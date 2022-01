Tuna D'Elas celebra hoje o seu 25.º aniversário

A Tuna Feminina da Universidade da Madeira - Tuna D'Elas foi fundada a 31 de Janeiro de 1997 e, por isso, hoje celebra o seu 25.º aniversário.

Numa nota enviada à imprensa, refere que "com o objectivo de promover o intercâmbio cultural e académico, organizou nove edições do EncanTunas - Festival de Tunas Femininas da Madeira e duas edições do Tunas ao Molhe -cEncontro de Tunas". Adianda que em 2022, irá organizar o X EncanTunas a 6 e 7 de Maio, onde irá receber quatro tunas femininas de Portugal Continental.

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, em 2017, as celebrações do XX aniversário, com a participação da TUMA - Tuna Universitária da Madeira, dos FATUM - Grupo de Fados da Associação Académica da Madeira e da Estudantina Académica da Madeira.

"Ao longo do seu percurso, a Tuna, procurou levar o nome da sua Universidade e da Região além fronteiras fazendo várias deslocações nacionais e algumas internacionais, participando em vários festivais, encontros, assim como em festas populares, académicas e eventos de solidariedade por toda a ilha. A nível internacional destaca-se as deslocações a Caracas e Aruba, a Bruxelas, a Tenerife, e a Montreux, na Suíça", indica.