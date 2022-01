Associação Melro Preto celebra 1.º aniversário com espectáculos de jazz

A Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto comemora o seu 1.º aniversário no próximo dia 3 de Fevereiro e para celebrar a data tem agendados vários concertos.

No dia 4 de Fevereiro realiza-se uma 'Jam Session', no Museu Café & Petisco, no Funchal, com início marcado para as 20 horas. Já no dia 5 é a vez do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos acolher, pelas 21horas, um concerto com a participação do Sexteto de Jazz Bad Kids e pela Orquestra de Jazz do Funchal.

Os principais objectivos da associação, são a divulgação da música jazz na Região Autónoma da Madeira e, fora dela. "Assim como promover eventos, como concertos, jam sessions, masterclasses, entre outros, dando palco e formação a músicos madeirenses e a jovens em formação", refere em comunicado.