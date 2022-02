PCP quer garantir valorização dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

O PCP pretende que seja criada um grupo de trabalho para garantir a valorização da carreira dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. A pretensão foi deixada após uma reunião de Ricardo Lume com a estrutura regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica.

Este encontro serviu para o partido se inteirar das reivindicações dos trabalhadores do sector no que diz respeito à valorização das suas carreiras. "No decurso da reunião foi possível identificar que apesar de terem sido tomadas medidas para adaptar a carreira dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica à Região Autónoma da Madeira, continuam a subsistir situações que não se encontram conforme os preceitos constitucionais, nem tão pouco com o acordo em sede de negociação entre as estruturas representativas destes trabalhadores e o Governo Regional, sendo imperativo proceder a ajustamentos que reponham a igualdade e justiça na observância das regras remuneratórias", refere nota enviada à comunicação social.

Ricardo Lume indicou que o PCP vai apresentar um projecto de resolução na Assembleia Regional que "defende a criação de um grupo de trabalho para proceder à segunda alteração do Decreto Legislativo Regional nº8/2019/M de 6 de agosto, que estabelece as regras e procedimentos a serem adoptados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira E.P.E.- SESARAM- no âmbito do processo de descongelamento das carreiras dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica".