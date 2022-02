JPP acusa Câmara do Funchal de manter “job for the boys”

"Com menos de 100 dias de governação o executivo de Pedro Calado, no Funchal, já tinha feito 14 nomeações: quatro pessoas para o gabinete de apoio à presidência e 10 pessoas para o gabinete de apoio à vereação", aponta o JPP, que através de Leonardo Reis, da concelhia do Funchal, acusou hoje o município de manter os “job for the boys”.

"Várias críticas foram feitas, aquando da campanha eleitoral, ao despesismo do PS mas agora, vem a Coligação PSD/CDS, já no exercício das suas funções, aparentar fazer pior", sublinhou Leonardo Reis à margem de uma acção de contacto com os comerciantes locais, nos jardins do Lido.

"Os funchalenses que nos abordaram referiram sentirem-se enganados pela coligação PSD/CDS pois dizem que, afinal, os 'jobs for the boys', antes apontados ao PS, mantêm-se, mas com 'novas caras'", vincou.

O JPP criticou também a aquisição do carro presidencial, "no valor de 35 mil euros (mais IVA), por consulta prévia e com apenas dois convidados, ficando aquém das obrigações legais do mínimo de três convidados".

"Esta situação é no mínimo estranha para o JPP quando, recentemente, assistimos à preocupação de Pedro Calado em contratar uma empresa de auditoria externa, a PricewaterhouseCoopers (26.700 euros mais IVA), mas depois concretiza aquisições deste género", elaborou Leonardo Reis.

Por outro lado, nota a "mudança do PDS/CDS em defender e contratar uma empresa de auditoria externa quando, em Santa Cruz, criticaram, acerrimamente, a medida do executivo camarário JPP".