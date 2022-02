Atiraram saco de tremoços a Geraldes nos Barreiros e momento torna-se viral

O último lance da partida entre Marítimo e Estoril Praia tornou-se viral. O tempo de descontos concedido pelo árbitro Cláudio Pereira até já tinha sido excedido e a equipa de Cascais, reduzida a dez elementos, conquistou um pontapé de canto e aproveitou para 'queimar' mais alguns segundos.

O anti-jogo e as constantes perdas de tempo protagonizadas pelos estorilistas - especialmente após a expulsão do jogador canarinho aos 70 minutos - foram enervando os adeptos da casa... ao ponto de atirarem um saco de tremoços para a zona da bandeirola, precisamente onde se encontrava Francisco Geraldes.

Ao contrário do que é habitual quando são arremessados objectos da bancada para o relvado, o juiz da partida não entregou o saco de tremoços ao delegado da Liga.

Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente. Enfim, continuem a votar PS. Francisco Geraldes, jogador do Estoril Praia

Visivelmente indignado no relvado, o próprio jogador acabou por reagir no 'mundo digital' a este momento com algum humor e ainda meteu política ao barulho numa publicação efectivada na sua conta de Twitter.

A situação acabou por ser resolvida no momento, com o árbitro Cláudio Pereira a agarrar no saco de tremoços e a atirar o petisco para a linha de fundo. Ao contrário do que é habitual quando são arremessados objectos da bancada para o relvado, o juiz da partida não entregou o saco de tremoços ao delegado da Liga, mas o episódio deverá constar no relatório de jogo.

Marítimo perdulário empata a zeros com Estoril O Marítimo empatou em casa esta tarde com o Estoril, num jogo em que a equipa madeirense foi bastante perdulária, desperdiçando inclusive a vantagem de jogar com mais um elemento em metade da segunda parte.

De resto, neste jogo com muitas paragens, o Marítimo contou com mais de uma dezena de cantos, mais de 66% de posse de bola e perto de 30 remates, sem qualquer sucesso.

Em declarações proferidas na flash interview da Sport Tv, o treinador do Marítimo, Vasco Seabra, destacou o total domínio da sua equipa neste jogo onde a bola bateu sempre… em algo ou alguém.

Com este empate, o Marítimo falha a ultrapassagem precisamente ao Estoril Praia.