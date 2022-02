Interrupção do abastecimento de água no Caminho do Arieiro e no Caminho do Palheiro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que irá proceder à interrupção do abastecimento de água no Caminho do Arieiro, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, entre as 14h30 e as 16h30, para efetuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto).

São os seguintes, os arruamentos afetados por esta interrupção:

Caminho do Arieiro; Caminho do Padre Caldeira; Escadaria do Padre Caldeira; Levada dos Piornais; Caminho do Papagaio Verde; Escadaria do Papagaio Verde.

No caminho do Palheiro , a CMF irá proceder também à interrupção do abastecimento de água esta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, entre as 09h00 e as 13h00, para efetuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho).

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água são: Caminho do Terço; Caminho do Palheiro; Impasse 1 do Caminho do Palheiro; Entrada da Pedra Sina; Beco da Sociedade; Entrada do Faial; Rua do Faial; Travessa do Pasto; Caminho do Pasto; Rampa do Caminho do Pasto; Beco do Pasto; Azinhaga do Pasto; Travessa da Quinta do Pasto; Rua Conde Carvalhal; Ladeira do Farro de Baixo.

A CMF irá fazer todos os possíveis para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.