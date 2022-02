Saiba o que hoje é notícia

A defesa do ex-banqueiro Ricardo Salgado e o Ministério Público fazem as alegações finais no julgamento do processo extraído da Operação Marquês, tendo o tribunal deixado em aberto a possibilidade do arguido prestar declarações.

Durante a última sessão do julgamento, o Ministério Público comunicou algumas alterações não substanciais da pronúncia, como a correção de determinadas datas e certos valores em alguns artigos, com o tribunal a conceder 10 dias aos advogados de defesa de Ricardo Salgado para se pronunciarem sobre essa matéria.

Com o fim da produção de prova na oitava sessão do julgamento no Juízo Criminal de Lisboa, os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce disseram à saída do tribunal não existir "nenhuma preocupação", asseverando aos jornalistas que "a defesa está totalmente confortável com a prova que foi produzida em audiência".

Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os nomeados para a 94.ª edição dos prémios da Academia norte-americana das Artes e Ciências Cinematográficas (Óscares) são conhecidos hoje, num anúncio que será feito pela produtora Tracee Ellis Ross e pelo ator Leslie Jordan.

Sem filmes portugueses na corrida à nomeação de Melhor Filme Internacional, há, no entanto, a possibilidade de o 'designer' luso-canadiano Luís Sequeira voltar a integrar a lista de nomeados aos Óscares, por novo trabalho com o realizador Guillermo del Toro, em "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", que contou ainda com o trabalho do canadiano com origem portuguesa Nélson Ferreira na edição de diálogos.

A 94.ª edição dos Óscares vai ter lugar no dia 27 de março em Hollywood, nos Estados Unidos.

INTERNACIONAL

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebe hoje o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que esteve na segunda-feira com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, num esforço diplomático para conseguir um desanuviamento na crise ucraniana.

No âmbito das movimentações diplomáticas relacionadas com a tensão entre a Ucrânia, a Rússia e o Ocidente, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, e da França, Jean-Yves Le Drian, terminam hoje uma visita de dois dias à Ucrânia, que incluiu uma deslocação à região do Donbass, controlada em grande parte por separatistas pró-Moscovo.

A ameaça de uma agressão da Rússia à Ucrânia é também analisada hoje em Berlim, onde o chanceler alemão, Olaf Scholz, recebe Macron e o Presidente da Polónia, Andrzej Duda.

Segundo a porta-voz adjunta do Governo alemão, Christiane Hoffmann, o encontro enquadra-se no formato do Triângulo de Weimar, uma iniciativa da Alemanha, França e Polónia, que permite que os três países abordem questões de cooperação desde 1991.

Hoffmann lembrou a "responsabilidade especial" que os três países assumem na situação de crise em relação à Ucrânia, dado que a Alemanha preside este ano ao G7, a França tem este semestre a presidência do Conselho da União Europeia e a Polónia a da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira com a Ucrânia para invadir novamente o país, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.

Moscovo nega a intenção, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca será membro da NATO.

LUSOFONIA

O Presidente moçambicano realiza hoje e quarta-feira uma visita de trabalho à União Europeia (UE), com o objetivo de reforçar as relações de cooperação político-diplomática e económico-comercial entre Moçambique e a UE.

Durante o dia de hoje estão previstas reuniões com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia responsável pelo Pacto Ecológico Europeu, Frans Timmermans, e com o comissário Janez Lenarcic, responsável pela Gestão de Crises.

O chefe de Estado moçambicano reúne-se ainda com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa).

O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, apresenta hoje o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável -- PEDS 2022-2026.

Segundo o Governo cabo-verdiano, o plano "marcará uma etapa determinante entre o momento atual, de crise, e a transformação prevista para 2030".

O plano pretende promover o "acesso a oportunidades económicas e serviços sociais para toda a população, em todos os municípios e todas as ilhas, num país livre de extrema pobreza e fome, aproveitando um crescimento económico inclusivo, resiliente e sustentável, com base numa economia diversificada".

PAÍS

O enchimento da albufeira do Alqueva, o maior lago artificial da Europa, iniciou-se há 20 anos, em 08 de fevereiro de 2022, com o fecho das comportas da barragem, no Alentejo.

Nesse mesmo ano, foi inaugurado o primeiro bloco de rega e arrancou a mudança dos habitantes da Aldeia da Luz (Mourão) para a nova aldeia, um processo que terminou no ano seguinte. Em 2004, o então primeiro-ministro, Durão Barroso, inaugurou a Central Hidroelétrica do Alqueva, no rio Guadiana.

Após 20 anos a encher, o Alqueva, onde já foram investidos 2.427 milhões de euros, produz energia, reforça abastecimento de água a 200.000 habitantes, rega 130.000 hectares e vai expandir-se para beneficiar mais 20.000.

A realização do projeto foi aprovada pelo Governo em 1975. Em 2010, a albufeira atingiu a sua capacidade máxima e iniciou as descargas controladas, e foram concluídas as ligações entre a albufeira 'mãe' e cinco albufeiras de abastecimento público para servir os distritos de Beja e Évora.

POLÍTICA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, retoma o programa "Artistas no Palácio de Belém", interrompido em março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a Presidência da República, haverá duas sessões deste programa que junta artistas plásticos à conversa com alunos no Palácio de Belém, uma às 11:00, com Rui Chafes, e outra às 14:30, com João Louro.

Ilda David, Noé Sendas, Ana Vidigal, Vhils, Henrique Cayatte, Alfredo Cunha, Pedro Calapez, José de Guimarães, Pedro Cabrita Reis, Joana Vasconcelos, Rui Sanches e Manuel Rosa estarão nas sessões seguintes, que se realizarão sempre às terças-feiras, com cerca de uma hora de duração.