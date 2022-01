Candidatos da lista RB à Ordem dos Engenheiros recebidos pela ASSICOM

A lista RB, candidata à secção da Madeira da Ordem dos Engenheiros, foi recebida hoje pela ASSICOM. Na ocasião ficou patente a intenção de que sejam retomadas as ligações entre as duas instituições.

Luís Costa, o líder da candidatura, afirma que foram ouvidas as preocupações da ASSICOM sobre o sector da construção civil na Região e que foi com satisfação que constatou a intenção da ASSICOM em "proteger os engenheiros, em especial no caso da responsabilidade por estes assumida em obras de construção civil e em diversas áreas de especialidade".

"A lista RB comunga das mesmas preocupações e destacou a pluralidade e a transversalidade nos diversos domínios da engenharia que, sendo eleita, irá concretizar tal como previsto no nosso programa de acção", refere em nota à imprensa.

A reunião contou com a participação do presidente da direcção da ASSICOM, Jaime Ramos; do vice-presidente, João Carlos Gomes e do engenheiro Marco Nóbrega. Pela candidatura da Lista RB à OERM, estiveram Luís Costa, candidato a presidente do Conselho Diretivo; João Andrade e o Eng. João Henriques Freitas, este simultaneamente Secretário da Mesa da Assembleia Geral da ASSICOM.